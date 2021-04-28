İspanya’da korkunç cinayet: 96 yaşındaki adam defalarca bıçakladı

İspanya'nın Iznajar kentinde, 2019 yılında eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı iki yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. Yaşlı adamın mahkemedeki ifadesi ise kan dondurdu. Zanlı işlediği korkunç cinayeti, "Eşim olmadan hayatımın bir anlamı yoktu. Onu çok sevdim. Ve 61 yıl süren mutlu bir evliliğimiz vardı. Eşim Alzheimer hastasıydı. Onu o halde görmeye dayanamadım. Öldürdüm" dedi.

"ANNEM ACI ÇEKTİĞİ İÇİN YAPTI"

Olay günü evde olan çiftin kızı MJ, annesinin sağlık durumunun kötü olduğunu ve annesine atıştırması için yemek götürdüğü sırada babasının cinayeti işlediği bıçağı gördüğünü söyledi. Babasının depresyona girdiğini ifade eden MJ, "Bunu annemin acı çektiğini görmek istemediğinden dolayı yaptığını biliyoruz" diye konuştu.