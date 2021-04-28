İspanya’da koronavirüs deneyi sonuçlandı! Dev konser verilmişti…

Llibre, yaptığı açıklamada "Konser esnasında koronavirüsün bulaştığına dair hiçbir belirtiye rastlamadık. Bu da zaten araştırmamızın hedefiydi" ifadelerini kullandı. Llibre ayrıca maske kullanımı, iyi havalandırma ve koronavirüs testi yapıldığı takdirde buna benzer kalabalık etkinliklerin düzenlenmesinde bir sakınca olmadığını söyledi.