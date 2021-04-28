İspanya’da koronavirüs deneyi sonuçlandı! Dev konser verilmişti…

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da, geçtiğimiz mart ayında normalleşme çabaları altında ilginç bir deneye imza atılmıştı.
5 BİN KİŞİLİK DEV KONSER
Şimdiye dek 77 binden fazla koronavirüs ölümünün kaydedildiği ülkede, sosyal mesafe önlemi olmaksızın düzenlenen kalabalık etkinliklerin gerçekleşme ihtimali ölçülmüştü.
Ülkenin Barcelona kentinde geçekleştirilen deney kapsamında, Sant Jordi Spor Salonu'nda, 5 bin kişinin katılımıyla bir rock müzik grubu konseri düzenlenmişti.
Konsere gelen herkese hızlı koronavirüs tanı testi yapılırken, FFP2 tipi maske takma ve salon içinde el hijyen jeli kullanma zorunluluğu getirilmişti. Ayrıca özel bir havalandırma sisteminin kullanıldığı mekanda tüm seyirciler için FFP2 tarzı maskelerin takılması zorunlu koşulmuştu.
SONUÇLAR UMUT VERDİ
Dünya çapında ses getiren deneyin ardından resmi sonuçlar paylaşıldı. Buna göre 27 Mart tarihinde gerçekleştirilen konserin ardından 5 bin kişiden hiç kimsede koronavirüs belirtisine rastlanmadığı bildirildi.
Germans Trias i Pujol Hastanesi uzmanlarından Josep Maria Llibre'nin yaptığı açıklamaya göre, gerekli önlemler alındığı takdirde bu tip etkinliklerin güvenli olduğu ispatlanmış oldu.
Llibre, yaptığı açıklamada "Konser esnasında koronavirüsün bulaştığına dair hiçbir belirtiye rastlamadık. Bu da zaten araştırmamızın hedefiydi" ifadelerini kullandı. Llibre ayrıca maske kullanımı, iyi havalandırma ve koronavirüs testi yapıldığı takdirde buna benzer kalabalık etkinliklerin düzenlenmesinde bir sakınca olmadığını söyledi.
Deneyin sonuçları, salgına rağmen sosyal etkinliklerin yapılabileceği konusunda da umut veren bir beklenti doğurdu.İspanya’da normale dönüş! Koronavirüse rağmen dev konser yapıldı