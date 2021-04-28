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Giriş Tarihi: 28.4.2021

Kıbrıs konferansı, Guterres Tatar görüşmesiyle başladı

Kıbrıs konferansı, Guterres Tatar görüşmesiyle başladı

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Cenevre’deki Kıbrıs konferansının müzakereleri yeniden başlatmak için bir fırsat sunduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki ikili görüşmeyle başladı. BM Cenevre Ofisi'ne yakın bir bölgede bulunan Intercontinental Hotel'de gerçekleşen görüşmede, Tatar'a KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve diğer yetkililer eşlik etti. 1.5 saat süren görüşmenin ardından Ersin Tatar değerlendirmelerde bulundu. Toplantının verimli geçtiğini söyleyen Tatar, "Guterres meseleyi biliyor. Şimdi artık diğer tarafla da görüşecek. Meseleyi yoğun olarak yarın (bugün) ve öbür gün (yarın) tartışacağız" dedi. Guterres daha sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Konferansa Kıbrıs'ta garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de katılıyor.
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Kıbrıs konferansı, Guterres Tatar görüşmesiyle başladı
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