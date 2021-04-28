Kıbrıs zirvesi ikili görüşmelerle devam ediyor

Birleşmiş Milletler öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans ikinci gününde devam ediyor.

ZİRVEDE İKİNCİ GÜN

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği konferansta, günün ilk oturumu TSİ 11.20'de başladı. Konferansta Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'deki ikinci gün temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.