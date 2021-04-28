Kraliçe Elizabeth hakkında flaş iddia! Emekli mi oluyor?

KRALİYET AİLESİ İÇİN BİR "DÖNÜM NOKTASI"

Warwick Üniversitesi'nden Profesör Sarah Richardson da, Prens Philip'in cenazesinin Kraliyet Ailesi için bir "dönüm noktası" olduğunu söyledi. Richardson da, "Sanırım Kraliçe 90'lı yaşların ortalarında biri olarak görevlerinden gittikçe geri adım atacak. Philip ile birlikte 70 küsur yıldır onu orada sadece tek başına görmek, bence bir dönüm noktası oluşturuyor" dedi.