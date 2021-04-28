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Giriş Tarihi: 28.4.2021 11:03 Son Güncelleme: 28.4.2021 11:08

'ye ceviz büyüklüğünde yağdı

DHA
Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kutsal toprak 'de ceviz büyüklüğünde yağdı. Doluya ve sağanak yağmura rağmen Umre ibadeti için kentte bulunan Müslümanlar Kabe’yi tavaf etti.

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri şaşkına çevirdi. Umre ibadeti için Mekke'de bulunan Müslümanlar yağan dolu ve yağmurla birlikte Mescid-i Haram'a akın ederek Kabe'yi altında tavaf etti.

Mekke'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı altında Kabe'yi tavaf kamerada

Şiddetli dolu yağışı daha sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Bölgedeki birçok araç ve ev sular altında kaldı. Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki halkın sel felaketine karşı önlem alması gerektiği konusunda uyardı.

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Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
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