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Haberler Dünya Haberleri Otoyolda dehşet anları: Arıza yaptı, patladı...
Giriş Tarihi: 28.4.2021 09:58

Otoyolda dehşet anları: Arıza yaptı, patladı...

İHA
Otoyolda dehşet anları: Arıza yaptı, patladı...

'nin eyaletinde otoyolda film sahnelerini aratmayan bir meydana geldi. Otoyolda arıza yapan ve yanmaya başlayan araç patladı. Aracın patlama anı yoldan geçen başka bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.

ABD'nin Texas eyaletinde otoyolda arıza yapan ve ardından yanmaya başlayan araçta patlama meydana geldi. Aracın patlama anı yoldan geçen başka bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.

Otoyolda film sahnesini aratmayan patlama | Video

PATLAMA MEYDANA GELDİ

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Southlake ilçesinde bulunan 114 numaralı otoyolda 26 Nisan'da bir araç arıza yaptı. Arıza yapan araçta kısa süre sonra yangın çıkarken, otoyolda trafik akmaya devam etti. Stephen Patino isimli başka bir sürücünün yavaşlayarak yanan aracı kayıt altına almaya başladığı sırada ise patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, film sahnesini aratmayan patlama sonucu otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Southlake Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, araç sürücüsünün olaydan önce araçtan inmeyi başardığı ifade edildi. Araçtaki yangına ve patlamaya neyin sebep olduğunu ise henüz bilinmiyor.

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Otoyolda dehşet anları: Arıza yaptı, patladı...
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