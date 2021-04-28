Son dakika... Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan varyantı açıklaması! Aşı mutasyona karşı etkili mi?

HİNDİSTAN HAFTALARDIR KABUSU YAŞIYOR

Son dönemde Covid-19 ile mücadele etmekte zorlanan ve rekor üzerine rekor kıran Hindistan'da oksijen tüpünün ve boş yatakların tükendiği bildirilirken Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 360 bin 960 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 17 milyon 997 bin 267'ye yükseldiği açıklanmıştı.



Son 24 saatte COvid-19 nedeniyle 3 bin 293 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da can kaybı sayısı ise 200 bini aşarak 201 bin 187'e ulaştığı belirtildi.