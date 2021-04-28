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Giriş Tarihi: 28.4.2021 09:01 Son Güncelleme: 28.4.2021 09:14

Devlet Başkanı Zelenskiy’den kritik ziyaret! Birlikleri kontrol etti

AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den kritik ziyaret! Birlikleri kontrol etti

ile arasında devam eden krizinde, karışık mesajlar veriliyor. Geçtiğimiz haftalarda ve ’de yaptığı askeri tatbikatlarla Ukrayna’ya adeta gözdağı veren Rusya’ya, Ukrayna Devlet Lideri Zelenskiy’den diyalog çağrısı gelmişti. Çağrıya herhangi bir yanıt vermeyen Rusya, sınırdaki birliklerinin görevlerini tamamladığını söyleyerek askerleri geri çağırmıştı. Rusya’nın bu kararının ardından Zelenskiy, ilk defa güneyde cephe hattını ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ile Ukrayna arasındaki cephe hattını ziyaret etti. Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, Herson bölgesine yaptığı ziyaret kapsamında, askeri birliklerde incelemelerde bulundu.

"HER İHTİMALE HAZIRIZ"

Askerlerle görüşen Zelenskiy, birliklerdeki durum hakkında da bilgi aldı.

Zelenskiy, ordunun teknik ve psikolojik açıdan durumunu görmenin önemli olduğunu belirterek Rusya'nın askeri birliklerini çekmeye başlamasının, ordunun Rusya'nın tekrar gelme ihtimaline karşı hazır olmayacağı anlamına gelmediğini ifade etti.

Avrupalı ülkelerin ve ABD'nin ortak çabalarının, gerginliğin azalması için fırsat yarattığını kaydeden Zelenskiy, "Rus birliklerinin yüzde yüz geri döneceğini garanti edemeyiz. Gene de Ukrayna sınırlarından birliklerin çekilmesi kararını takdir ediyoruz. Bu, gerginliği devam ettirmeme niyetinin bir göstergesidir." dedi.

Donbass'taki savaşın bitmesi için diğer ülkelerin de barış müzakerelerine dahil olmasının süreci hızlandırabileceğini vurgulayan Zelenskiy, "Normandiya Formatı'na bir eklenti olabilir, diğer ülkelerle ayrı ve paralel bir format, ciddi ve güçlü oyuncularla." değerlendirmelerinde bulundu.

Zelenskiy, Minsk müzakerelerinin de yenilenmesi çağrısında bulunarak "Kimse Minsk'in bitmesini istemiyor ancak bazı noktalar güncellenmeli." ifadesini kullandı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den kritik ziyaret! Birlikleri kontrol etti
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