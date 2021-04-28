Yunan'a Türkiye korkusu bunu da yaptırdı

Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı istediği sonucu alamayan Atina, zorunlu askerlik süresini 9 aydan 12 aya çıkaracak. Mayıs ayından itibaren askerlik süresinin artırılacağını belirten Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, bu yeni uygulamayla birlikte kritik bölgelerde daha fazla asker konuşlandırmak ve buralardaki önemli birliklerini güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.Bu adımla birlikte orta vadede zorunlu askerlik yapan kişi sayısının üçte bir dolayında artırılması hedefleniyor. Bakanlığa yakın isimlerden edinilen bilgilere göre, Yunanistan'ın kararının arka planında Ege Denizi ve Akdeniz'in doğusunda Türkiye ile yaşanan anlaşmazlık yatıyor. Türk kıyılarına yakın olan adalar gibi sınır bölgelerinde görev yapmak için gönüllü olan askerler, yeni uygulamadan muaf tutulacak.Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada, daha önce Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapmaya çalışan Yunanistan'daki ırkçı Altın Şafak Partisi Üyesi Yannis Lagos'un dokunulmazlığı kaldırıldı. Yunanistan'da 13 yıl hapsi istenen Lagos'un uluslararası tutuklama emri kapsamında Brüksel'de tutuklandığı kaydedildi.