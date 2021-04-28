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Giriş Tarihi: 28.4.2021 13:28 Son Güncelleme: 28.4.2021 13:48

Zelenskiy’den Putin’e çağrı: ’da buluşalım

AA
Zelenskiy’den Putin’e çağrı: Vatikan’da buluşalım

ile ’nın yaşadığı krizinde savaş söylentileri gerilimi artırırken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Putin’e görüşme çağrısı geldi. basınına konuşan Zelenskiy, Putin’le görüşme yapmak için en uygun noktanın Katoliklerin dini merkezi olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yeri olarak Vatikan'ın ideal olduğunu ifade etti. Zelenskiy, İtalyan La Republika gazetesine verdiği röportajda, Putin'le görüşmesinin gerçekleşeceğini ve bunun Donbass'taki savaşı bitirmek için gerekli olduğunu belirtti.

"TARAFSIZ BÖLGE" İSTEĞİ

Görüşme yerinin Vatikan olup olamayacağı sorusuna cevaben Zelenskiy, Vatikan'ın barış görüşmesi için ideal bir yer olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Vatikan'ın tarafsız olduğunu ve bu nedenle diğer "oyunculardan" ayrıldığını kaydetti.

Zelenskiy, 26 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a, Putin'le görüşme ayarlaması için talimat verdiğini bildirmişti.

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Zelenskiy’den Putin’e çağrı: Vatikan’da buluşalım
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