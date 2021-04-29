ABD alarma geçti! Gizemli hastalık Beyaz Saray’a sıçradı

ABD'li yetkililerin yakın zamanda Beyaz Saray yetkililerini hedef alan, "Havana sendromu" olarak adlandırılan iki gizemli rahatsızlık vakasını araştırdığı belirtildi. CNN'in haberine göre, ilk kez 2016'da Küba'da görev yapan diplomatlarda görülen ve "Havana sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığa, ABD topraklarında da rastlandı.

BEYAZ SARAY YETKİLİLERİNDE GÖRÜLDÜ

Kişilerde baş dönmesi (vertigo) ve uykusuzluk (insomniya) gibi semptomlara yol açan hastalığın, Beyaz Saray'ın Ellipse adlı kısmında görev yapan bir Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisini etkilediği belirtildi. Bir başka vakaya da Virginia eyaletinde, köpeğiyle yürüyen başka bir Beyaz Saray yetkilisinde rastlandığı aktarıldı.