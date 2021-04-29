ABD’de Türk restoranına saldıran iki Ermeni’nin 15 yıla kadar hapsi istendi

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki Beverly Hills bölgesindeki "İstanbul Cafe" adlı Türk restoranına 4 Kasım 2020'de düzenlenen saldırıya ilişkin Ermeni asıllı iki Amerikan vatandaşı hakkında Los Angeles Bölge Mahkemesi'nde dava açıldı. Gözaltında olan 23 yaşındaki William Stepanyan ve 27 Nisan sabahı yakalanan 23 yaşındaki Harutyun Harry Chalikyan'la ilgili hazırlanan iddianamede, sanıklara 6 suçlama yönetildi. İddianameye göre Stepanyan, 4 Kasım'da telefonundan gönderdiği bir mesajda "Türkleri avlamayı" planladığını belirtti ve aynı gün Chalikyan ile buluştu. Restoranı basan sanıklardan birinin "Sizi öldürmeye geldik, sizi öldüreceğiz" şeklinde tehditte bulunduğunun belirtildiği iddianamede, saldırıda birkaç kişinin yaralandığı ve iki sanığın restoranda 20 bin dolarlık hasara neden olduğu, restoranın geçici olarak kapandığı ve binlerce dolar gelir kaybı bulunduğu kaydedildi. Sanıklar hakkında, 5 nefret suçundan 10 yıl, planlı suç işlemekten ise 5 yıl olmak üzere 15'er yıla hapis cezası isteniyor. 6-8 kişilik grubun saldırısında güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşları 20-30 arası olduğu tahmin edilen gruptakilerin restoran çalışanlarına saldırdığı, mobilya, bilgisayar ve diğer eşyaları kırıp döktüğü görülüyordu. AA