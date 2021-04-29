Almanya koronavirüsü reddedenlere karşı harekete geçti

Almanya'da istihbarat servisi, son dönemlerde artan 'koronavirüs inkarcıları' konusunda harekete geçti. Ülkede koronavirüs salgını kapsamında alınan karantina ve hijyen kurallarını eleştiren hareketin destekçilerinin, devlete zarar verme riski oluşturdukları gerekçesiyle gözetim altına alınacakları ifade edildi.

AŞIRI SAĞCILARCA BAĞLANTILI HAREKET

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Temel demokratik düzenimizin yanı sıra, parlamentolar ve hükümetler gibi devlet kurumları, COVID-19 pandemisini kontrol altına almaya yönelik önlemlerin başlangıcından bu yana çok sayıda saldırı ile karşı karşıya kaldı" denildi. Bu saldırıların ise 'koronavirüs inkarcıları' tarafından yapıldığı ifade ediliyor.