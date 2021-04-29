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Giriş Tarihi: 29.4.2021 12:05

koronavirüsü reddedenlere karşı harekete geçti

DHA
Almanya koronavirüsü reddedenlere karşı harekete geçti

Başta olmak üzere birçok ülkede giderek artan koronavirüsün varlığını reddedenlerin sayısı giderek artıyor. Son olarak ’da koronavirüs salgınını inkar hareketine mensup destekçilerin sayısının giderek artması, hükümet yetkililerini alarma geçirdi. istihbarat servisi, bu kişilerin devlete zarar verme riski oluşturdukları için gözetim altına alınacağını belirtti.

Almanya'da istihbarat servisi, son dönemlerde artan 'koronavirüs inkarcıları' konusunda harekete geçti. Ülkede koronavirüs salgını kapsamında alınan karantina ve hijyen kurallarını eleştiren hareketin destekçilerinin, devlete zarar verme riski oluşturdukları gerekçesiyle gözetim altına alınacakları ifade edildi.

AŞIRI SAĞCILARCA BAĞLANTILI HAREKET

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Temel demokratik düzenimizin yanı sıra, parlamentolar ve hükümetler gibi devlet kurumları, COVID-19 pandemisini kontrol altına almaya yönelik önlemlerin başlangıcından bu yana çok sayıda saldırı ile karşı karşıya kaldı" denildi. Bu saldırıların ise 'koronavirüs inkarcıları' tarafından yapıldığı ifade ediliyor.

Gözetim altına alma kararına yönelik yetkililerden yapılan açıklamada, koronavirüs inkar hareketi destekçilerinin, 'Reichsbürger' olarak bilinen, Almanya'nın 1937 yılındaki sınırlarını, modern sınırları kabul eden aşırı sağcı grupla ilişkili olduğu belirtildi.

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Almanya koronavirüsü reddedenlere karşı harekete geçti
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