Çin’de korkunç olay! Anaokulunda bıçakla dehşet saçtı

Son yıllarda Çin'de giderek yaygınlaşan bıçaklı saldırı olaylarına bir yenisi daha eklendi. Ülke medyasında sinir krizi geçiren birçok kişinin özellikle okulları hedef alması sık sık gündeme gelirken, saldırının yeni hedefi tüm dünyanın kanını dondurdu.