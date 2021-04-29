Çin’de korkunç olay! Anaokulunda bıçakla dehşet saçtı

Son yıllarda Çin'de giderek yaygınlaşan bıçaklı saldırı olaylarına bir yenisi daha eklendi. Ülke medyasında sinir krizi geçiren birçok kişinin özellikle okulları hedef alması sık sık gündeme gelirken, saldırının yeni hedefi tüm dünyanın kanını dondurdu.
İKİ KÜÇÜK ÇOCUK VAHŞİCE KATLEDİLDİ
Ülke basınında yer alan haberlere göre ülkenin güney eyaletinde yer alan Beiliu kentinde bir anaokuluna giren bıçaklı saldırgan can aldı. Anaokuluna zorla giren yetişkin adam, okulda bulunan küçük çocukları ve öğretmenlerini hedef aldı.
Saldırı sonucunda 16 çocuğu ve iki öğretmeni yaralayan saldırgan, kısa süre sonra yakalandı.
Saldırıda ağır yaralanan iki küçük çocuğun, hastaneye götürülürken kan kaybından hayatlarını kaybettiği bildirildi.
Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 18 yaralı | Video