Çin’de sürücüsüz drone taksi, 2 yolcusuyla uçtu

Çin'de sürücüsüz drone taksi, iki yolcusuyla uçuş gerçekleştirdi. Yolcuların varış noktasına gitme talimatı vermek için sadece bir düğmeye basmaları yeterli oldu. Çin'in Fujian eyaletinin başkenti Fuzhou'da dördüncüsü gerçekleştirilen Dijital Çin Zirvesi'nde, sürücüsüz drone taksiler tanıtıldı. İnsan taşıyabilen mega drone'lar üreten Çinli Ehang firması tarafından geliştirilen otonom hava aracı, iki yolcusuyla uçtu. Yolcuların varış noktasına gitme talimatı vermek için sadece bir düğmeye basmalarının yeterli olduğu drone taksiler, yer kontrol merkeziyle iletişim için 4G ve 5G teknolojilerini kullanıyor. Drone taksiler, güvenli ve çevre dostu olmasıyla öne çıkıyor.