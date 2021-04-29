Daha ölümcül ve daha bulaşıcı! Hindistan mutasyonu bir ülkeye daha sıçradı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, Hindistan mutasyonlu ilk vaka Lot-et-Garonne bölgesinde tespit edildi.

HİNDİSTAN'DAN GELEN BİR KİŞİDE GÖRÜLDÜ



Fransa'da Nouvelle-Aquitaine Bölge Sağlık Ajansı tarafından yapılana açıklamada, Lot-et-Garonne bölgesinde bir kişide Kovid-19'un Hindistan mutasyonu tespit edildiği belirtildi. Fransa'da ilk kez görülen mutasyon türünün, Hindistan'dan gelen bir kişide görüldüğü iddia edildi.

VAKALARIN YÜZDE 82,2'SİNİ İNGİLİZ MUTASYONU OLUŞTURUYOR

Fransa'da İngiliz mutasyonunun vakaların yüzde 82,2'sini, Brezilya mutasyonu ve Güney Afrika mutasyonunun vakaların yüzde 5'ini oluşturduğu aktarıldı.

SON 24 SAATTE 26 BİN 538 VAKA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 26 bin 538 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 592 bin 390'a ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 306 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 104 bin 224'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 804'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 29 bin 487 kişi hastanelerde tedavi görüyor.