Eski ABD Başkanı Trump’ın avukatına şok baskın! Federal ajanlar yer aldı…

Eski ABD Başkani'nı Donald Trump'ın en az kendisi kadar sansasyonel avukatı Rudy Giuliani, uzun süredir yasa dışı soruşturmanın baş sanıklarından biriydi.
UKRAYNA İLE OLAN İLİŞKİSİ ARAŞTIRILIYOR
Hakkında Ukrayna ile yasa dışı lobicilik faaliyetlerinde bulunduğu iddiaları olan Giuliani'nin New York'ta bulunan evi, federal ajanlar tarafından arandı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre avukatın Manhattan'da bulunan evine ani bir baskın gerçekleştiren federal ajanlar, dairede bulunan birçok elektrinik cihaza da soruşturma kapsamında el koydu.
TRUMP ENGELLEMİŞTİ
Aylardır süren cezai soruşturma kapsamında aranan Giuliani'nin evinden çıkan belgelerin içeriği henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
Donald Trump döneminde Adalet Bakanlığı'nca, Manhattan Başsavcılığı'nın Giuliani ile ilgili başlattığı soruşturma engellenmiş, ancak şu anki Adalet Bakanı Merrick B. Garland, bu konudaki itirazları kaldırmıştı.