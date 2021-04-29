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Giriş Tarihi: 29.4.2021 11:27

Eski Başkanı Trump’ın avukatına şok baskın! Federal ajanlar yer aldı…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Eski ABD Başkanı Trump’ın avukatına şok baskın! Federal ajanlar yer aldı…

’ın avukatı , uzun süredir federal görevlilerinin yakın takibindeydi. ’ya, yasa dışı lobilicilik faaliyetlerinde yardım etmekle suçlanan Giuliani’nin ’ta bulunan evi, ajanlar tarafından arandı.

Eski ABD Başkani'nı Donald Trump'ın en az kendisi kadar sansasyonel avukatı Rudy Giuliani, uzun süredir yasa dışı soruşturmanın baş sanıklarından biriydi.

UKRAYNA İLE OLAN İLİŞKİSİ ARAŞTIRILIYOR

Hakkında Ukrayna ile yasa dışı lobicilik faaliyetlerinde bulunduğu iddiaları olan Giuliani'nin New York'ta bulunan evi, federal ajanlar tarafından arandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre avukatın Manhattan'da bulunan evine ani bir baskın gerçekleştiren federal ajanlar, dairede bulunan birçok elektrinik cihaza da soruşturma kapsamında el koydu.

TRUMP ENGELLEMİŞTİ

Aylardır süren cezai soruşturma kapsamında aranan Giuliani'nin evinden çıkan belgelerin içeriği henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Donald Trump döneminde Adalet Bakanlığı'nca, Manhattan Başsavcılığı'nın Giuliani ile ilgili başlattığı soruşturma engellenmiş, ancak şu anki Adalet Bakanı Merrick B. Garland, bu konudaki itirazları kaldırmıştı.

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Eski ABD Başkanı Trump’ın avukatına şok baskın! Federal ajanlar yer aldı…
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