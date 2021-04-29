Eski ABD Başkanı Trump’ın avukatına şok baskın! Federal ajanlar yer aldı…

UKRAYNA İLE OLAN İLİŞKİSİ ARAŞTIRILIYOR

Hakkında Ukrayna ile yasa dışı lobicilik faaliyetlerinde bulunduğu iddiaları olan Giuliani'nin New York'ta bulunan evi, federal ajanlar tarafından arandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre avukatın Manhattan'da bulunan evine ani bir baskın gerçekleştiren federal ajanlar, dairede bulunan birçok elektrinik cihaza da soruşturma kapsamında el koydu.