Fransa'dan flaş karar: Darbe çağrışımı yapan bildiriyi imzalayan askerlere yaptırım uygulanacak

Fransa Genelkurmay Başkanı General François Lecointre, Fransız toplumunun "parçalandığı" konusunda uyaran ve aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinde yayımlanan bildiriyi imzalayan generallerin ceza olarak ihraç edilip emekli edilmesi ve düşük rütbeli askerlere de disiplin cezası verilmesi gerektiğini belirtti.



Lecointre, geçtiğimiz hafta yayımlanan ve kendisine göre "büyük çıkarı olmayan" bu bildiriyi, 4'ü rütbeli subay, 18 muvazzaf askerin imzaladığını belirtti. Bildiride, aralarında 20 emekli generalin de bulunduğu yüzlerce asker, "İslamcılık" ve "banliyö orduları" karşısında "anavatanlarının dağılmasından" endişe duyduklarını ifade etti ve askeri darbe çağrışımında bulundu.



"ORDULARIN TARAFSIZLIĞI ESASTIR"



Lecointre, "Bunu kabul edemem, çünkü orduların tarafsızlığı esastır. Orada aktif orduya yapılan bu çağrıyı okuduğumda şok oldum, bu beni alt üst etti" ifadelerini kullanarak, bu metnin hiçbir şekilde orduların ruh halini yansıtmadığını vurguladı. Lecointre "Ordu cumhuriyetçidir, siyasal değildir. Bazılarının iddia ettiği fantezilerin aksine, sosyal olarak da çok çeşitlidir" dedi.



"ORDUYU MANİPÜLE ETME GİRİŞİMİ KABUL EDİLEMEZ"



Genelkurmay Başkanı Lecointre, "Orduyu manipüle etme girişimi kabul edilemez. Bu insanlar kendilerini ifade etmek istiyorlarsa, eski askeri niteliklerini veya rütbelerini vurgulamadan kendi adlarına yapsınlar" ifadelerini kullandı. Lecointre, imzacı generallerin askeriyeden ihraç edecek bir prosedür vesilesiyle görevlerinden alınıp emekli edilmelerini talep etti. General Lecointre, bildiriye imza atan diğer şahıslara da disiplin cezası verilmesini istediğini belirterek, "Üç ordunun genelkurmay başkanlarıyla birlikte, söz konusu 18 kişinin durumları ve kendilerine uygulanacak cezaları inceliyoruz" dedi.



Lecointre "Niyetim yüksek rütbelilerin daha ağır ceza, düşük olanların daha hafif ceza almasıdır" ifadelerini kullandı.



"BU GENERALLERİN HER BİRİ YÜKSEK ASKERİ ŞURA ÖNÜNE ÇIKARILACAK"



Savunma Bakanı Florence Parly ise yaptığı açıklamada, imzacı askeriye mensuplarının direkt olarak emekliliğe ayrılmasına karar verilmesini istediğini beyan etti. Bakan Parly, "Bu generallerin her biri yüksek askeri şura önüne çıkarılacak. Bu prosedürün sonunda, bir ihraç kararnamesini imzalayacak olan ise Cumhurbaşkanıdır" dedi.



Başbakan Jean Castex ise, söz konusu bildiriyi kınayarak, bildiriye destek olan aşırı sağcı lider Ulusal Birleşme Başkanı Marine Le Pen'i "siyasi fırsatçılıkla" suçladı.