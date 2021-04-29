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Giriş Tarihi: 29.4.2021 23:03 Son Güncelleme: 29.4.2021 23:50

mutasyonu Avrupa'da hızla yayılıyor! 'da da görüldü

İHA
Hindistan mutasyonu Avrupa'da hızla yayılıyor! Fransa'da da görüldü

Dünya üzerinde etkisini sürdüren salgını farklı mutasyonlara uğrayarak yayılmaya devam ediyor. İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika mutantından sonra varyantı da tedirginlik yarattı. Avrupa'da hızla yayılan Hindistan mutantı son olarak 'da da görüldü.

Fransa'da Nouvelle-Aquitaine Bölge Sağlık Ajansı tarafından yapılana açıklamada, Lot-et-Garonne bölgesinde bir kişide Covid-19'un Hindistan mutasyonu tespit edildiği belirtildi. Fransa'da ilk kez görülen mutasyon türünün, Hindistan'dan gelen bir kişide görüldüğü iddia edildi.

FRANSA'DA EN ÇOK İNGİLİZ MUTASYONU ETKİLİ

Fransa'da İngiliz mutasyonunun vakaların yüzde 82,2'sini, Brezilya mutasyonu ve Güney Afrika mutasyonunun vakaların yüzde 5'ini oluşturduğu aktarıldı. Fransa'da toplam vaka sayısı 5 milyon 592 bin 390'a, toplam can kaybı ise 104 bin 224'e ulaştı.

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Hindistan mutasyonu Avrupa'da hızla yayılıyor! Fransa'da da görüldü
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