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Giriş Tarihi: 29.4.2021 23:03 Son Güncelleme: 29.4.2021 23:04

mutasyonu yayılıyor! 'den sonra 'da da görüldü

İHA
Hindistan mutasyonu yayılıyor! Türkiye'den sonra Fransa'da da görüldü

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 'de 5 kişide mutasyonu tespit edildiğini aktarırken, bu mutasyon dünya üzerinde hızla yayılmaya devam ediyor. Hindistan mutasyonu 'nın Lot-et-Garonne bölgesinde de görüldü.

Fransa'da Nouvelle-Aquitaine Bölge Sağlık Ajansı tarafından yapılana açıklamada, Lot-et-Garonne bölgesinde bir kişide Covid-19'un Hindistan mutasyonu tespit edildiği belirtildi. Fransa'da ilk kez görülen mutasyon türünün, Hindistan'dan gelen bir kişide görüldüğü iddia edildi.

FRANSA'DA EN ÇOK İNGİLİZ MUTASYONU ETKİLİ

Fransa'da İngiliz mutasyonunun vakaların yüzde 82,2'sini, Brezilya mutasyonu ve Güney Afrika mutasyonunun vakaların yüzde 5'ini oluşturduğu aktarıldı. Fransa'da toplam vaka sayısı 5 milyon 592 bin 390'a, toplam can kaybı ise 104 bin 224'e ulaştı.

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Hindistan mutasyonu yayılıyor! Türkiye'den sonra Fransa'da da görüldü
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