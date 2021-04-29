Hindistan'da salgında korkutan rekor! Bir günde 379 bin yeni vaka...

Son 24 saatte virüs nedeniyle 3 bin 645 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısının ise 204 bin 832'ye ulaştığı belirtildi. Günlük vaka sayısının 300 binin üzerinde seyrettiği ülkede son 24 saatte görülen vaka ile bir kez daha dünya rekoru kırılırken, ülkede 28 Nisan'da 360 bin 960, 27 Nisan'da ise 323 bin 144 vaka kayda geçmişti. Ayrıca 3 bin 645 ölüm sayısı ile ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi. Ülkede salgından en çok etkilenen yerlerden biri olan başkent Yeni Delhi'de son 24 saatte 25 bin 986 yeni vaka görülürken, 368 kişi de hayatını kaybetti.