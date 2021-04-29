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Giriş Tarihi: 29.4.2021

varyantı en az 17 ülkeye yayıldı

Hint varyantı en az 17 ülkeye yayıldı
HİNDISTAN: Ölümler 200 bini aştı.
Dünya Sağlık Örgütü: Çifte mutasyonlu 'Hint varyantı' en az 17 ülkeye yayıldı.
BREZİLYA: 3 bin 86 ölüm.
TUNUS: 92 ölüm daha.
LÜBNAN: 26 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
ÇIN: Hepsi yurtdışından olmak üzere 14 yeni vaka bildirildi. Farklı aşıların birleştirilmesi gündemde.
FRANSA: Son 24 saatte 30 bin 317 vaka görüldü.
ALMANYA: 25 milyon 900 bin aşı yapıldı.
İRAN: Güney Afrika varyantı endişesi başladı.
İTALYA: Son 24 saatte 373 can kaybı daha yaşandı.
İNGILTERE: Aşı yaptıran yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayeti ile hastanelere başvurdu.
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Hint varyantı en az 17 ülkeye yayıldı
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