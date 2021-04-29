Ölümler 200 bini aştı.Dünya Sağlık Örgütü: Çifte mutasyonlu 'Hint varyantı' en az 17 ülkeye yayıldı.: 3 bin 86 ölüm.92 ölüm daha.26 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Hepsi yurtdışından olmak üzere 14 yeni vaka bildirildi. Farklı aşıların birleştirilmesi gündemde.Son 24 saatte 30 bin 317 vaka görüldü.25 milyon 900 bin aşı yapıldı.Güney Afrika varyantı endişesi başladı.: Son 24 saatte 373 can kaybı daha yaşandı.Aşı yaptıran yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayeti ile hastanelere başvurdu.