HİNDISTAN:
Ölümler 200 bini aştı.
Dünya Sağlık Örgütü: Çifte mutasyonlu 'Hint varyantı' en az 17 ülkeye yayıldı.
BREZİLYA
: 3 bin 86 ölüm.
TUNUS:
92 ölüm daha.
LÜBNAN:
26 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
ÇIN:
Hepsi yurtdışından olmak üzere 14 yeni vaka bildirildi. Farklı aşıların birleştirilmesi gündemde.
FRANSA:
Son 24 saatte 30 bin 317 vaka görüldü.
ALMANYA:
25 milyon 900 bin aşı yapıldı.
İRAN:
Güney Afrika varyantı endişesi başladı.
İTALYA
: Son 24 saatte 373 can kaybı daha yaşandı.
İNGILTERE:
Aşı yaptıran yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayeti ile hastanelere başvurdu.