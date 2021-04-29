İngiltere ilk olacak! Otoyollarda sürücüsüz araç kullanıma yeni düzenleme

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, yaptığı resmi açıklamada, sürücüsüz araçları şeritte tutmak için sensörler ve yazılımlar kullanan, kendiliğinden hızlanan ve fren yapan Otomatik Şerit Tutma Sistemleri teknolojisinin (ALKS) kara yolları trafik kanununa dahil edildiğini duyurdu.

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Yayınlanan karara göre bu teknolojiye sahip sürücüsüz araçlar, saatte 60 km ve altındaki hızlarda seyretmek üzere, otoyolları kullanabilecek.