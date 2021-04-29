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Giriş Tarihi: 29.4.2021 16:04 Son Güncelleme: 29.4.2021 17:07

ilk olacak! Otoyollarda sürücüsüz araç kullanıma yeni düzenleme

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiltere ilk olacak! Otoyollarda sürücüsüz araç kullanıma yeni düzenleme

Son yıllarda teknoloji şirketlerinin kıyasıya rekabet içine girerek geliştirdikleri yapay zeka teknolojisine sahip otomobillere yönelik ilgi giderek artıyor. Dünya devi otomobil üreticilerinin yeni yazılımlarla piyasa sürmeye devam ettikleri sürücüsüz araçlara dair yeni bir karar, İngiliz hükümetinden geldi.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasının ardından teknoloji ve otomobil üreticisi şirketlerinin yeni gözdesi yapay zeka yazılımlarını kullanan sürücüsüz araçlar oldu.

Son yıllarda birçok şirketin farklı versiyonlarını geliştirdiği sürücüsüz araçların kullanımı dünya genelinde giderek artarken, yapay zeka teknolojisine sahip araçlara dair ses getiren düzenleme İngiltere'den geldi.

OTOYOL İZNİ VEREN İLK ÜLKE

Sürücüsüz araç teknolojisinin yaygınlaştırılmasında ilk adımı atan ülkelerden olan İngiltere, 2035 yılına kadar ülkedeki yeni araçların yüzde 40'nın bu teknolojiye sahip olacağını öngördüğü istatistiklerin ardındna yeni bir duyuruda bulundu.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, yaptığı resmi açıklamada, sürücüsüz araçları şeritte tutmak için sensörler ve yazılımlar kullanan, kendiliğinden hızlanan ve fren yapan Otomatik Şerit Tutma Sistemleri teknolojisinin (ALKS) kara yolları trafik kanununa dahil edildiğini duyurdu.

HIZ SINIRI VAR

Yayınlanan karara göre bu teknolojiye sahip sürücüsüz araçlar, saatte 60 km ve altındaki hızlarda seyretmek üzere, otoyolları kullanabilecek.

Motor Üreticileri ve Tüccarlar Topluluğu CEO'su Mike Hawes, söz konusu kararın ardından yaptığı açıklamada, "Otomotiv endüstrisi, İngiltere'yi yol güvenliği ve otomotiv teknolojisinde öncü konuma getirecek bu kararı memnuniyetle karşılıyor" ifadelerini kullandı.

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İngiltere ilk olacak! Otoyollarda sürücüsüz araç kullanıma yeni düzenleme
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