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Giriş Tarihi: 29.4.2021 09:06

Japonya’da nükleer reaktörler yeniden faaliyete geçti AA

Japon hükümetinin kararına göre ülkede bulunan 40 hizmet yılını aşmış üç nükleer reaktöre ilişkin karar verildi. Buna göre güvenlik denetlemelerinden geçen reaktörler yeniden devreye sokuldu.

Japonya'nın Fukui eyaletinde, 40 hizmet yılını aşmış 3 nükleer reaktörün yeniden hizmete alınması ilk kez onaylandı. Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Fukui Eyaleti Valisi Sugimoto Tatsuji, belirtilen reaktörlerin yeniden üretime geçmesine onay verdi. Honşu Adası'nın Japon Denizi kıyısında yer alan nükleer tesisler Takahama'daki 1 ve 2 nolu reaktörler ile Mihama'daki 3 nolu reaktörler güvenlik denetlemesinden geçti. 40 YILI AŞMASINA RAĞMEN ÜRETİME GEÇEN İLK REAKTÖRLER Vali Sugimoto, düzenlediği basın toplantısında, tesislerin işleticisi Kansai Electric Power (KEPCO) ile merkezi hükümetin denetleme onayı üzerine bu kararı verdiklerini açıkladı. Başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi de reaktörlerin yeniden başlatılmasına yönelik Sugimoto'nun kararını desteklediklerini belirtti.

Reaktörlerin "katı denetlemelerden" geçtiğini kaydeden Bakan Kajiyama, "Yeniden başlatılma, karbonsuzlaştırma politikalarımızın ilerletilmesine büyük bir artı oluşturacaktır." dedi. KEPCO Başkanı Morimoto Takaşi de kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Güvenlik konusunda en üst seviyede titizlik gösterileceğini" söyledi.