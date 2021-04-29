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Giriş Tarihi: 29.4.2021 09:55 Son Güncelleme: 29.4.2021 10:14

Kazaları azaltmak için yapılmıştı… ’li sürücülerin beceriksiz anları olay oldu

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Kazaları azaltmak için yapılmıştı… ABD’li sürücülerin beceriksiz anları olay oldu

’nin eyaletinde bir otoyolun havadan çekilen görüntüleri, sosyal medyada alay konusu oldu. ABD’li yetkililer, eyaletin kırsal kesimlerinde bulunan bir otoyolda son yıllarda kazaların giderek artması nedeniyle bölgeye bir dönel kavşak inşa etti. Ancak hayatlarında daha önce bu sistemi kullanmamış birçok sürücü, kafalarının karışması nedeniyle komik görüntülere neden oldu.

ABD'nin Kentucky eyaletinde, sosyal medyada alay konusu olan görüntüler kaydedildi. Ülke basınında yer alan haberlere göre eyaletin Rowan bölgesinde yer alan ve çoğunlukla tır şoförleri tarafından kullanılan bir otoyol, yıllardır kazalara sahne oluyordu.

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Son zamanlarda ölümlü kazaların giderek artması nedeniyle yetkiler bölgeye, iyi bir çözüm olduğunu düşündükleri dönel kavşak sistemi inşa etti.

Avrupa'da sıklıkla kullanılan ancak ABD'nin özellikle kırsal kesimlerinde hiç görülmeyen dönel kavşak, sürücülere zor anlar yaşattı. Dönel kavşağın nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili hiçbir fikri olmayan sürücüler, kavşağı adeta lunaparka çevirdi.

Amerikalı sürücülerin dönel kavşakla imtihanı | Video

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Kazaları azaltmak için yapılmıştı… ABD’li sürücülerin beceriksiz anları olay oldu
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