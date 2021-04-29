Kazaları azaltmak için yapılmıştı… ABD’li sürücülerin beceriksiz anları olay oldu

ABD'nin Kentucky eyaletinde, sosyal medyada alay konusu olan görüntüler kaydedildi. Ülke basınında yer alan haberlere göre eyaletin Rowan bölgesinde yer alan ve çoğunlukla tır şoförleri tarafından kullanılan bir otoyol, yıllardır kazalara sahne oluyordu.

İLK DEFA KAVŞAK GÖREN SÜRÜCÜLERİN KAFASI KARIŞTI

Son zamanlarda ölümlü kazaların giderek artması nedeniyle yetkiler bölgeye, iyi bir çözüm olduğunu düşündükleri dönel kavşak sistemi inşa etti.