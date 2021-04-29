Rum lider Anastasiadis’ten provokatif Kıbrıs yorumu: Hiç şansları yok

İsviçre'nin Cenevre kentindeki KKTC ve Rum kesimi ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılımıyla gerçekleşen Kıbrıs zirvesi, resmen sona erdi.

GUTERRES'TEN "GÖRÜŞMELERE DEVAM EDELİM" MESAJI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, zirvenin ardından yaptığı açıklamalara göre görüşmelerde ortak bir zemin sağlanamadı. Guterres, Cenevre'deki BM Ofisi (UNOG) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Henüz yeterince ortak zemin bulamadık. Ama ben pes etmiyorum. Gündemim basit: Birlikte barış ve refah içinde yaşamayı hak eden Kıbrıslıların güvenliği ve refahı için mücadele etmek. Vazgeçmeyeceğiz. Önümüzdeki 2-3 ay içinde gerçekleşebilecek bir sonraki toplantı için mümkün olan en iyi koşulları yaratmak için istişarelerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.