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Giriş Tarihi: 29.4.2021 14:40 Son Güncelleme: 29.4.2021 15:24

lider Anastasiadis’ten provokatif yorumu: Hiç şansları yok

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Rum lider Anastasiadis’ten provokatif Kıbrıs yorumu: Hiç şansları yok

’nin kentinde yapılan görüşmeleri sona erdi. Görüşmeler süresince gerilimi tırmandıran açıklamalarıyla tepki toplayan lider , zirvenin ardından basın mensuplarına verdiği demeçte ’yi ve KKTC hükümetini suçlayıcı ifadeler kullandı.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki KKTC ve Rum kesimi ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılımıyla gerçekleşen Kıbrıs zirvesi, resmen sona erdi.

GUTERRES'TEN "GÖRÜŞMELERE DEVAM EDELİM" MESAJI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, zirvenin ardından yaptığı açıklamalara göre görüşmelerde ortak bir zemin sağlanamadı. Guterres, Cenevre'deki BM Ofisi (UNOG) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Henüz yeterince ortak zemin bulamadık. Ama ben pes etmiyorum. Gündemim basit: Birlikte barış ve refah içinde yaşamayı hak eden Kıbrıslıların güvenliği ve refahı için mücadele etmek. Vazgeçmeyeceğiz. Önümüzdeki 2-3 ay içinde gerçekleşebilecek bir sonraki toplantı için mümkün olan en iyi koşulları yaratmak için istişarelerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çözümsüz geçen zirvenin ardından Türkiye'ye yönelik provokatif söylemlerini her fırsatta yineleyen Rum lider Nikos Anastasiadis'ten de tepki çeken bir açıklama geldi.

RUM LİDERDEN HADSİZ SÖZLER

Anastasiadis, zirvenin ardından Cenevre'de bulunan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iki devletli çözüm önerisinin BM hukukunun açıkça ihlal edilmesi olduğunu iddia etti.

"Türk tarafının Kıbrıs sorununa yönelik sunduğu iki devletli çözüm önerisi BM hukukunun Ada'ya yönelik barış yasalarının tamamen ihlal edilmesi demektir. Böyle bir öneri asla kabul edilmez" ifadelerini kullanan Rum lider, sözlerine gerilimi tırmandırarak devam etti.

Anastasiadis, "Türkiye'nin ve KKTC'nin bu isteğini elde etmesinin en ufak bir ihtimali yok" yorumuyla bölgede gerginliği tırmandıran taraf olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Rum lider Anastasiadis’ten provokatif Kıbrıs yorumu: Hiç şansları yok
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