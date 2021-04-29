Rusya-Bulgaristan arasında casusluk gerilimi! Bir isim daha gönderildi

Müstafi Başbakan Boyko Borisov da hükümetin bugünkü oturumu sırasında, "Rusya ile dost ve ortak olmak istiyoruz ancak lütfen, rica ederim Ruslar bize ispiyonculuk yapmasınlar, önlemimizi alırız." dedi.

CASUSLUK SORUŞTURMASI

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev, dün yaptığı açıklamada, ülkede son 10 yılda farklı askeri mühimmat depolarında meydana gelen 4 ayrı patlamanın Rusya Askeri İstihbarat (GRU) subaylarınca organize edildiğini belirtti.

Geşev, bu olaylara karışan 3 Rus subayın söz konusu mühimmat depolarında patlayıcıların sahibi olan Bulgar silah tüccarı Emiliyan Gebrev ve diğer 2 kişiyi 2015'te zehirlemeye de çalıştıklarını ifade etti.

Tüm "kazalarda" ölen veya yaralanan olmadığını aktaran Geşev, depolarda çalışanların tahliye edilmesi için önce yangın çıkartıldığını, ardından içindeki stokların uzaktan kumandayla patlatıldıklarını kaydetti.