Son Dakika Haberi... Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısında 22 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Filistin Devlet Televizyonunca canlı yayınlanan konuşmasında Abbas, Tel Aviv yönetiminin hükümet olmadığı gerekçesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistin seçimlerine ilişkin kendilerine bir cevap vermekten kaçındığını belirtti.
"İSRAİL'DEN CEVAP VEREMEYECEKLERİNE DAİR MESAJ ALDIK"
Abbas, "Bugün İsrail'den hükümet olmadığı için Kudüs'te seçimlerin yapılmasına ilişkin bir cevap veremeyeceklerine dair mesajlar aldık." dedi.
"KUDÜS OLMAKSIZIN SEÇİMLERE GİTMEYECEĞİZ"
Avrupa Birliği'nin (AB) de İsrail'in Kudüs'te seçim yapma talebine yanıt vermemesinden duyduğu hayal kırıklığını Filistin tarafına bildirdiğine dikkati çeken Abbas, "Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz." şeklinde konuştu.
NET BİR KARAR ÇIKMADI
Abbas ayrıca İsrail tarafının Filistin Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Hanna Nasır'ı seçim hazırlıkları kapsamında Doğu Kudüs'e gitmesi durumunda gözaltına almakla tehdit ettiğini aktardı. Bu akşam Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın başkanlığı ve Filistinli grupların liderlerinin katılımıyla Filistin seçimlerini görüşmek üzere düzenlenen toplantıdan henüz net bir karar çıkmadı. Halen devam eden toplantının sonuç bildirgesiyle seçimlere ilişkin kararın açıklanması bekleniyor.
TOPLANTIYA KATILMAMA KARARI ALINDI
Hamas'ın seçim listesi sözcüsü Ala Hamidan yaptığı açıklamada Filistin yönetiminin, mayıs ayında yapılması planlanan milletvekili seçimlerinin vaktinde yapılıp yapılamayacağını masaya yatırmak üzere bu akşam gerçekleştireceği toplantıya katılmayacaklarını belirtti. Hamidan, Hamas'a ve listeye resmi davet gelmemesi nedeniyle toplantıya katılmama kararı aldıklarını söyledi.
BİR ARAYA GELMELERİ BEKLENİYOR
Öte yandan listenin ve Hamas'ın, seçimlerin ertelemesini kesinlikle reddettiğini aktardı. Filistinli liderlerin 22 Mayıs'ta yapılması planlanan milletvekili seçimlerini görüşmek üzere bu akşam bir araya gelmesi bekleniyor.
SEÇİMLERİN ERTELENME İDDİASI
İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistin seçimleriyle ilgili tutumunu hala açıklamaması nedeniyle bu akşamki toplantıda "seçimlerin belirsiz bir tarihe ertelenmesi" kararı alınabileceği de yapılan değerlendirmeler arasında yer alıyor.
NE OLMUŞTU?
Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı. Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.