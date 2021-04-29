Son Dakika Haberi... Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz

BİR ARAYA GELMELERİ BEKLENİYOR

Öte yandan listenin ve Hamas'ın, seçimlerin ertelemesini kesinlikle reddettiğini aktardı. Filistinli liderlerin 22 Mayıs'ta yapılması planlanan milletvekili seçimlerini görüşmek üzere bu akşam bir araya gelmesi bekleniyor.

SEÇİMLERİN ERTELENME İDDİASI

İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistin seçimleriyle ilgili tutumunu hala açıklamaması nedeniyle bu akşamki toplantıda "seçimlerin belirsiz bir tarihe ertelenmesi" kararı alınabileceği de yapılan değerlendirmeler arasında yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı. Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.