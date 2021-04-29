Son dakika: Hindistan mutasyonu dehşet saçıyor! Ülkeden gelen bu görüntüler korkuttu... Dünya tehlike altında

Son dakika haberleri: İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyona uğrayarak daha tehlikeli ve ölümcül bir hale geldi. Özellikle Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan İngiltere varyantı nedeniyle dünya genelinde vaka sayıları artarken, korkutan bir haber de Hindistan'dan geldi. Hindistan'da virüsün yeni varyantı tespit edildi. Uzmanlara göre söz konusu Hindistan mutasyonu, diğer varyantlara göre daha ölümcül ve hızlı yayılıyor. Bu kapsamda Hindistan'da da vaka ve vefat sayıları her geçen gün rekor kırarken, ülkeden gelen son görüntüler milyonları korkuttu. İşte detaylar…