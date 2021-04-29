Son dakika: Hindistan mutasyonu dehşet saçıyor! Ülkeden gelen bu görüntüler korkuttu... Dünya tehlike altında

Son dakika haberleri: İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyona uğrayarak daha tehlikeli ve ölümcül bir hale geldi. Özellikle Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan İngiltere varyantı nedeniyle dünya genelinde vaka sayıları artarken, korkutan bir haber de Hindistan'dan geldi. Hindistan'da virüsün yeni varyantı tespit edildi. Uzmanlara göre söz konusu Hindistan mutasyonu, diğer varyantlara göre daha ölümcül ve hızlı yayılıyor. Bu kapsamda Hindistan'da da vaka ve vefat sayıları her geçen gün rekor kırarken, ülkeden gelen son görüntüler milyonları korkuttu. İşte detaylar…
DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR
Hindistan mutansyonunun hızla yayılması üzerine bu ülkede son 24 saate 379 bin 257 vaka tespit edildi. Günlük vaka sayısında bir kez daha dünya rekoru kırılırken, 3 bin 645 kişi de hayatını kaybetti. Ölüm saçan Hindistan varyantı dünyayı tehdit ediyor.
KREMATORYUMLAR DURMADAN ÇALIŞIYOR
Ölülerin yakıldığı krematoryumların durmadan çalıştığı ülkede cenazeleri taşıyan ambulanslar ise uzun kuyruk oluşturdu. Oksijen tedarikinin kısıtlı şekilde sürdürüldüğü, günlük ölüm sayısında rekor üstüne rekor kırılan Hindistan'da krematoryumlar da aralıksız bir şekilde çalışıyor.
Krematoryumların yetersiz kalmasıyla hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, açık alanlara kurulan derme çatma krematoryumlarda da yakılmaya devam ediliyor.
ÖLÜM SAYISINDA 4. SIRADA YER ALIYOR
Dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ülkeler sıralamasında 2. konumda bulunan Hindistan, ölüm sayısında ise ABD, Brezilya ve Meksika'nın ardından 4. sırada yer alıyor. Ancak, Hindistan'daki yıkıcı salgın tüm dünya için bir tehdit oluşturuyor.
"HİNDİSTAN'A YARDIM ETMEZSEK..."
ABD'de Brown Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu dekanı Dr. Ashish Jha, "Hindistan'a yardım etmezsek, dünya çapında bir vaka patlaması olacağından endişeleniyorum. Bu nedenle Hindistan'daki Covid salgını, koordineli bir yanıt gerektiren küresel bir sorundur" ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte ülkede acil öncelik, halihazırda hasta olanların hayatını kurtarmak olsa da, virüsün yayılmasını önlemek için ülke nüfusunun aşılanması büyük bir önem taşıyor. Ancak, dünyanın en büyük aşı üreticisine ev sahipliği yapmasına rağmen, Hindistan'da yeterli doz yok ve daha fazla insanı aşılamanın daha hızlı ve basit bir yolu yok.
AŞININ YAYGINLAŞMASINI TEHLİKEYE ATACAK
Bununla birlikte, uzmanlar Hindistan salgını kontrol altına alınamaz ve düşük aşı kaynaklarına ve zayıf sağlık sistemlerine sahip komşu ülkelere yayılırsa, Hindistan'da tanık olunan sahnelerin dünya genelinde artacağı konusunda uyarıyor. Hindistan'ın diğer ülkeler için aşı yapımında öncü bir rolü olduğu için, virüsün orada yayılmasını durdurmamak, aşının dünya çapında yaygınlaşmasını tehlikeye atacak.
KOVİD-19 BAZI ÜLKELERDE MUTASYONA UĞRADI
Koronavirüs ilk olarak 2019'un sonunda Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde tespit edildi ve o zamandan beri dünya çapında insandan insana yayıldı, bazı ülkelerde mutasyona uğrayarak yeni varyantlara dönüştü.
İNGİLTERE MUTASYONU HALA ETKİLİ...
Diğer taraftan Agrawal, Delhi ve Hindistan'ın kuzeyinde ilk olarak İngiltere'de tanımlanan ve B.1.1.7 olarak bilinen başka bir varyantın B.1.617'den daha baskın olduğunu belirtti. B.1.1.7 varyantının virüsün orijinal versiyonuna göre yüzde 60 daha aktarılabilir olduğu biliniyor.
Fauci ise son verilerin Hindistan'da üretilen Covid-19 aşısı Covaxin'in B1.617 varyantını etkisiz hale getirdiğini gösterdiğini söyledi.