Suudi Arabistan ülkedeki 8 Türk okulunu kapatıyor

Suudi Arabistan yönetimi, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı 8 Türk okulunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatma kararı aldı. Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, Tebuk, Riyad, Taif ve Cidde'deki Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara kapatma kararını yazılı olarak iletti. Dammam ve Abha şehirlerindeki MEB okullarına karar sözlü olarak tebliğ edilirken, Mekke ve Medine'deki Türk okullarının da aynı uygulamaya tabi tutulduğu öğrenildi. Diplomatik kaynaklar, Türk okullarının kapatılması halinde 2 bin 256 öğrencinin yeterli düzeyde Arapça bilmemeleri nedeniyle Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitimlerine devam etmeleri durumunda mağduriyet yaşayacaklarını belirtiyor. Suudi Arabistan'ın faaliyetlerini sonlandırdığı okulların isimleri Riyad Uluslararası Türk Okulu, Cidde Uluslararası Türk Okulu, Tebük Uluslararası Türk Okulu, Dammam Uluslararası Türk Okulu, Taif Uluslararası Türk Okulu, Abha Uluslararası Türk Okulu, Mekke Uluslararası Türk Okulu, Medine Uluslararası Türk Okulu şeklinde sıralandı.