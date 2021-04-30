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Giriş Tarihi: 30.4.2021 21:45 Son Güncelleme: 30.4.2021 21:45

4 Mayıs'tan itibaren 'dan seyahatlere kısıtlama getirildiğini açıkladı

ABD 4 Mayıs'tan itibaren Hindistan'dan seyahatlere kısıtlama getirildiğini açıkladı

, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 4 Mayıs'tan itibaren 'dan 'ye seyahatlere kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hindistan'da son dönemde hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle bu ülkeden ABD'ye seyahatleri kısıtlayacaklarını duyurdu.

Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin tavsiyesi üzerine, Biden yönetimi Hindistan'dan seyahatleri acil şekilde kısıtlayacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu politikanın "sıra dışı şekilde yüksek Kovid-19 vakaları" ve Hindistan'daki varyantlar ışığında uygulanacağını belirten Psaki, kısıtlamanın 4 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

ABD yönetimi dün de Hindistan'a seyahat uyarı seviyesini en üst düzeye çıkarırken, ABD vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

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ABD 4 Mayıs'tan itibaren Hindistan'dan seyahatlere kısıtlama getirildiğini açıkladı
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