Almanya'da son 24 saatte 24 bin 329 Kovid-19 vakası kaydedildi

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 306 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 82 bin 850'ye çıktı.

Almanya'da salgının başlangıcından bu yana vefat eden Türklerin sayısı ise 2186 olarak kayda geçti.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 24 bin 329 artışla 3 milyon 381 bin 597'e yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 153,4 olarak belirlendi.

Almanya'da yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19'lu hasta sayısının 5 bin 30 olduğu bunlardan 2 bin 921'inin entübe edildiği ifade edildi.

Ülkede 22,4 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 6 milyon 500 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Buna göre ülkede tam olarak aşılananları oranı yüzde 7,7 oldu.