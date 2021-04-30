Almanya’nın yüzde 6.7’si Müslüman

İçişleri Bakanlığı, 2020 istatistiklerine göre Müslümanların sayısının 2015 yılından bu yana tam 900 bin arttığını açıkladı. Son rakamlara göre toplam nüfusun yüzde 6.7'sinin Müslüman olduğu bildirildi. Ülkedeki Müslümanların yüzde 45'i ise Türkiye kökenli.YAPILAN açıklamada Almanya'da yaşayan Müslümanların yüzde 47'sinin Alman vatandaşı olduğuna dikkat çekildi. Araştırmayı İçişleri Bakanlığı adına Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) yaptı. BAMF, Müslüman nüfusun son yıllardaki göçle birlikte arttığını belirtti. Hüseyin ERDEM / HOF