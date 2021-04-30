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Giriş Tarihi: 30.4.2021

’nın yüzde 6.7’si Müslüman

Almanya’nın yüzde 6.7’si Müslüman

İçişleri Bakanlığı son yıllarda Almanya’da Müslüman nüfusun arttığını bildirdi. Buna göre Almanya’da yaşayan Müslümanların sayısı 5.6 milyon

İçişleri Bakanlığı, 2020 istatistiklerine göre Müslümanların sayısının 2015 yılından bu yana tam 900 bin arttığını açıkladı. Son rakamlara göre toplam nüfusun yüzde 6.7'sinin Müslüman olduğu bildirildi. Ülkedeki Müslümanların yüzde 45'i ise Türkiye kökenli.

YÜZDE 47 ALMAN VATANDAŞI
YAPILAN açıklamada Almanya'da yaşayan Müslümanların yüzde 47'sinin Alman vatandaşı olduğuna dikkat çekildi. Araştırmayı İçişleri Bakanlığı adına Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) yaptı. BAMF, Müslüman nüfusun son yıllardaki göçle birlikte arttığını belirtti. Hüseyin ERDEM / HOF
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Almanya’nın yüzde 6.7’si Müslüman
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