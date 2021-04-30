Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rehimov hayatını kaybetti

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın Sözcüsü Samaya Mammadova, Rehimov'un akşam saatlerinde yaşamını kaybettiğini duyurdu. Rehimov, Ocak 2021'de kanser tedavisi için ABD'ye gitmişti. Azad Rehimov, 2006'da Gençlik ve Spor Bakanı olarak atanmıştı.

"AZERBAYCAN'IN VE ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu vefat haberinin ardından taziye mesajı paylaştı. Kasapoğlu, "Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı dostum Azad Rahimov'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Rahimov, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine her daim katkı sağlamıştır. Değerli kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Azerbaycan'ın ve ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.