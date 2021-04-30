Bilim dünyasından dehşete düşüren açıklama! Geri dönülmez bir şekilde etkilendi!

Marzieon, Paris İklim Antlaşmasındaki sıcaklık artışı hedeflerine uyulsa bile dağ buzullarının yüzde 10'una karşılık gelen kaybın geri çevrilmesinin, halihazırda insan eliyle ortaya çıkan ısınma nedeniyle imkansız olacağını vurguladı.

Karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik en iyi ve en kötü senaryoları karşılaştıran Marzeion, iki senaryo arasındaki kayıp farkının yüzde 20'den az olacağını belirledi.

Marzeion, dağ buzullarının erimesine etki eden ısınmanın 20-30 yıl öncenin karbon salınımının yarattığı sera etkisinden kaynaklandığına dikkati çekerek, "Bir açıdan bunu bir kıyamet gibi görebiliriz çünkü dağ buzullarının çoğunun erimesini durdurmak halihazırda imkansız. Ancak insanların günümüzde alınan kararların iki üç kuşak sonra dünyamızı nasıl doğrudan etkileyebildiğini görmeleri açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.