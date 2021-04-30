Çanı çaldılar!

Kenya'da hırsızlar bir kiliseden 500 kiloluk çanı çaldı. Başkent Nairobi'nin kuzeyindeki Kiambu bölgesinde yer alan Meryem Ana Ortodoks Kilisesi'ndeki bakır çanı görenlerin polise bildirmesi istendi. Kilisede daha önce de hoparlör sistemi ile farklı birkaç eşyanın çalındığı belirtildi. Kilise yönetiminden yapılan açıklamada, kiliselerin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ibadete kapalı olması nedeniyle hırsızlık olaylarının arttığı belirtildi. Ülkedeki kiliseler polise güvenlik önlemlerinin arttırılması için çağrıda bulundu.