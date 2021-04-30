‘İtalyan Crusoe’nun ada inadı sona erdi

İtalya'nın kuzeyindeki Sardinya'ya bağlı Budelli adasında 32 yıldır tek başına yaşayan Mauro Morandi, yetkililerin kendisini adadan çıkarma çabalarına yıllardır direniyordu. İtalya'nın "Robinson Crusoe"su denilen Morandi sonunda Facebook'ta yayımladığı mesajında pes ettiğini söyledi. Adada çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak ününü İtalya dışına taşıyan, hakkında belgeseller yapılan 81 yaşındaki Morandi dünkü mesajında şunları söyledi: Yaklaşık 20 yıldır beni buradan göndermek isteyenlere karşı mücadele veriyorum. Ama artık bıktım, gideceğim. Budelli'nin gelecekte de benim 32 yıldır yaptığım gibi korunmasını umuyorum.