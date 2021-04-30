Kraliçe Elizabeth hakkında şaşırtan iddia! Emekli mi oluyor?

Prens Philip'in ölümünün ardından Kraliçe Elizabeth'in yeni kararlar aldığı, buna göre büyük kraliyet işlerini bırakıp emeklilik yaşamaya başlayacağı öne sürüldü. Kraliçe'nin bıraktığı görevleri büyük ölçüde kimlerin üstleneceği de tahmin ediliyor.
"İNCELİKLE EL ÇEKECEK"
Bir kraliyet uzmanına göre, Kraliçe Elizabeth, eşi Prens Philip'in ölümünün ardından kraliyet görevlerinden "incelikle el çekecek".
PRENS CHARLES DAHA BÜYÜK BİR ROL ÜSTLENECEK
Eski BBC kraliyet muhabiri Peter Hunt, Kraliçe'nin kraliyet işlerinden geri adım atacağını, oğlu Prens Charles'ın daha büyük bir rol üstlenmesinin beklendiğini öne sürdü.
ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA...
NTV'de yer alan habere göre; 73 yıllık eşinin cenazesinden sadece dört gün sonra 95'inci yaşına giren Kraliçe'nin büyük kraliyet görevlerinden emekliye ayrılacağını, diğer kıdemli kraliyet üyelerinin önümüzdeki aylarda onun görevlerini üstlenmelerinin beklendiğini belirtti.
HÜKÜMDARIN RESMİ "EŞİ"
Geleceğin kralı olan Prens Charles, babası Prens Philip'in ölümünün ardından artık hükümdarın resmi "eşi" olarak belirlendi ve 11 Mayıs'ta Parlamento'nun resmi açılışında annesine eşlik edecek.
72 yaşındaki Prens Charles, kral olarak görevi devralmadan önce büyük kraliyet görevlerinin yükünü omuzlayacak.
KRALİYET AİLESİ İÇİN BİR "DÖNÜM NOKTASI"
Warwick Üniversitesi'nden Profesör Sarah Richardson da, Prens Philip'in cenazesinin Kraliyet Ailesi için bir "dönüm noktası" olduğunu söyledi. Richardson da, "Sanırım Kraliçe 90'lı yaşların ortalarında biri olarak görevlerinden gittikçe geri adım atacak. Philip ile birlikte 70 küsur yıldır onu orada sadece tek başına görmek, bence bir dönüm noktası oluşturuyor" dedi.
Kraliyete yakın bir başka kaynak The Sun gazetesine konuşarak, 38 yaşındaki Prens William'ın da adım attığını ve tıpkı babası gibi daha fazla görev üstleneceğini söyledi.