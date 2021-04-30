Rum tarafı yine masayı devirdi: Bozuk plak gibiydiler

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans dün sona erdi. Görüşmelerde ortak zemin bulunamadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Rum yönetiminin Crans Montana ve diğer müzakerelerdeki iddialarını sık sık tekrarladığını belirten Çavuşoğlu, "Görüşmelerde Güney Kıbrıs lideri yeni bir vizyon getiremedi. Takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı. 'Kıbrıs Türklerine eşitlik verilirse ortaklık devleti işlevsel olmaz' iddiasını daha önce olduğu gibi sık sık tekrarladı" diye konuştu.Rum lider Nikos Anastasiadis'in Kıbrıs Türklerinin devlet ve toplum olarak egemen eşit olmayacağını söylediğini kaydeden Çavuşoğlu, "Genel Sekreter Antonio Guterres'in önerilerini de reddetti ve kabul etmeyeceğini söyledi" dedi. Çavuşoğlu, toplantıya garantör ülke olarak katılan İngiltere ile Guterres'in orta yol bulma çabalarına rağmen yeni bir müzakereye başlamak için ortak zeminin oluşmadığını ifade etti. "KKTC'nin egemen eşitliğe dayalı, iki devletli çözüm vizyonuna ve önerisine destek olmaya devam edeceğiz. Hem de çok güçlü bir şekilde" diyen Çavuşoğlu, "KKTC'nin bağımsızlığı, egemenliği ve eşitliği konusundan ödün vermeyeceğiz. Bunlar teslim edilirse iki devlet gelecekte nasıl iş birliği yapacağını müzakere edebilirler. Teslim edilmezse yolumuza KKTC'yle birlikte devam edeceğiz" dedi.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Sizden ben egemenlik istemiyorum. Benim halkımın egemenliği var, ben bunu tartışmaya açmam" dedi. "Rum Kesimi'nin amacı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ve anayasal değişiklikle Kıbrıslı Türklerin buna yama edilmesidir" ifadesini kullanan Tatar, bu çerçevede Kıbrıslı Türklerin, Avrupa Birliği içerisinde bir konumda, Türkiye ile bağlarının kopartılmaya çalışıldığını kaydetti. Tatar, Türkiye ile birlikte yeni belirledikleri "Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devlet" siyasetinden asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, "Eşitliğe dayalı ve eşit statü tanınmadan, eski şartlarda masaya oturmamızın ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz" diye konuştu.GAYRİRESMİ Kıbrıs konferansının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklamalarda bulundu. Guterres, "Henüz yeterince ortak zemin bulamadık. Ama ben pes etmiyorum. Gündemim basit: Birlikte barış ve refah içinde yaşamayı hak eden Kıbrıslıların güvenliği ve refahı için mücadele etmek. 2-3 ay içinde bir sonraki toplantı için istişarelerimize devam edeceğiz" dedi.EDİNİLEN bilgiye göre, GKRY Lideri Nikos Anastasiadis, konuşmasında 2017'de Crans Montana sürecinde gündeme gelen Guterres belgesine atıf yaptı. KKTC'nin kırmızı çizgilerinden olan Türk askerinin adadaki varlığı ve Türkiye'nin garantörlüğü konularıyla tamamen çelişen Guterres belgesi, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin ortadan kaldırılmasını öngörüyordu.