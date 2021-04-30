Rusya'dan gözdağı! Tarihte bir ilk diyerek duyurdular...

TARİHTE BİR İLK DİYEREK DUYURDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz donanmasının amiral gemisi olan "Moskva" muhafız füze kruvazörünün ilk kez füze ateşlediği ifade edildi. Bakanlık, bu eylemin tarihte bir ilk olduğunu ve tatbikat sırasında bölgenin navigasyona kapatıldığını ifade etti.