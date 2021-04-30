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Giriş Tarihi: 30.4.2021 11:40

'dan gözdağı! Tarihte bir ilk diyerek duyurdular...

DHA
Rusya'dan gözdağı! Tarihte bir ilk diyerek duyurdular...

'ne kısa bir süre kala , 'de savaş gemileriyle tatbikat gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığıülkenin Karadeniz’de bulunan donanmasına ait 'Moskva' kruvazörünün füze ateşlemesini tarihte bir ilk diyerek duyurdu.

Ukrayna ile Donbas gerilimi sürerken Rusya, gözdağı vermeye devam ediyor. Rusya, 9 Mayıs Zafer Günü öncesi Karadeniz'de savaş gemileri ile tatbikat gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Karadeniz'de bulunan donanmasına ait 'Moskva' kruvazörünün, ilk defa füze ateşlediğini duyurdu.

TARİHTE BİR İLK DİYEREK DUYURDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz donanmasının amiral gemisi olan "Moskva" muhafız füze kruvazörünün ilk kez füze ateşlediği ifade edildi. Bakanlık, bu eylemin tarihte bir ilk olduğunu ve tatbikat sırasında bölgenin navigasyona kapatıldığını ifade etti.

Tatbikata Karadeniz Filosu'na ait uçakların da yer aldığı belirtildi.

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Rusya'dan gözdağı! Tarihte bir ilk diyerek duyurdular...
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