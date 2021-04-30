Rusya'dan gözdağı! Tarihte bir ilk diyerek duyurdular...

Ukrayna ile Donbas gerilimi sürerken Rusya, gözdağı vermeye devam ediyor. Rusya, 9 Mayıs Zafer Günü öncesi Karadeniz'de savaş gemileri ile tatbikat gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Karadeniz'de bulunan donanmasına ait 'Moskva' kruvazörünün, ilk defa füze ateşlediğini duyurdu.
TARİHTE BİR İLK DİYEREK DUYURDU
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz donanmasının amiral gemisi olan "Moskva" muhafız füze kruvazörünün ilk kez füze ateşlediği ifade edildi. Bakanlık, bu eylemin tarihte bir ilk olduğunu ve tatbikat sırasında bölgenin navigasyona kapatıldığını ifade etti.
Tatbikata Karadeniz Filosu'na ait uçakların da yer aldığı belirtildi.