Son dakika... ABD’den kritik Rusya kararı: Diplomatik olmayan seyahatler için vize verilmeyecek

Rusya ile ABD arasındaki siyasi gerginlikte yeni gelişme yaşandı. Moskova'daki ABD'nin Büyükelçiliği, konsolosluk hizmetlerinde yüzde 75 oranında azalmaya gidileceğini açıkladı. Washington yönetiminin aldığı bu kararla, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, konsolosluk hizmetlerini neredeyse sona erdirmiş olacak. Rus medyası, alınan kararın Rusya'nın ülkedeki ABD misyonunun yerel personeli işe almasını yasaklama planlarıyla bağlantılı olabileceğini ifade etti.