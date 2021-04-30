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Giriş Tarihi: 30.4.2021 14:06 Son Güncelleme: 30.4.2021 14:36

Son dakika... ’den kritik kararı: Diplomatik olmayan seyahatler için verilmeyecek

DHA
Son dakika... ABD’den kritik Rusya kararı: Diplomatik olmayan seyahatler için vize verilmeyecek

Son dakika haberi... ve arasında yaşanan siyasi gerginlik sürerken ABD'den yeni bir hamle geldi. 'daki ABD’nin Büyükelçiliği, konsolosluk hizmetlerinde yüzde 75 oranında azalmaya gidileceğini ifade etti. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği açıklamasında, 12 Mayıs'tan sonra konsolosluk hizmetlerinin sınırlandırılacağı,sadece sınırlı sayıda göçmen vizesi verileceği, diplomatik olmayan seyahatler için verilmeyeceği bildirildi.

Son dakika haberi... Moskova'daki ABD Büyükelçiliği, 12 Mayıs'tan itibaren Rus vatandaşlarına diplomatik olmayan seyahatler dışında vize vermeyi durduruğunu açıkladı.

Rusya ile ABD arasındaki siyasi gerginlikte yeni gelişme yaşandı. Moskova'daki ABD'nin Büyükelçiliği, konsolosluk hizmetlerinde yüzde 75 oranında azalmaya gidileceğini açıkladı. Washington yönetiminin aldığı bu kararla, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, konsolosluk hizmetlerini neredeyse sona erdirmiş olacak. Rus medyası, alınan kararın Rusya'nın ülkedeki ABD misyonunun yerel personeli işe almasını yasaklama planlarıyla bağlantılı olabileceğini ifade etti.

"PERSONELİMİZİ YÜZDE 75 AZALTIYORUZ"

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, açıklamasında, 12 Mayıs'tan sonra konsolosluk hizmetlerinin sınırlandırılacağı,sadece sınırlı sayıda göçmen vizesi verileceği, diplomatik olmayan seyahatler için vize verilmeyeceği bildirildi. Söz konusu açıklamada, "Rus hükümetinin eylemlerinin bizi konsolosluk personelimizi yüzde 75 azaltmaya zorlamasından üzüntü duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika... ABD’den kritik Rusya kararı: Diplomatik olmayan seyahatler için vize verilmeyecek
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