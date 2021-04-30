Türkiye’nin Libya’daki varlığını sorgulamasınlar

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya'daki son gelişmeleri SABAH'a değerlendirdi. Türkiye'nin Libya'da kalıcı ateşkes ve istikrarın sağlanması için Ulusal Birlik Hükümeti'ne destek verdiğinin altını çizen Büyükelçi Kenan Yılmaz, "Libya'da kalıcı ateşkesi en çok isteyen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Geçici hükümetin ülkenin bütün alanlarında egemenliğini sağlaması, adil gelir paylaşımı, kurumların birleştirilmesi, halkın refaha kavuşması, sosyal adaletin tesisi konusunda otoritesini tesis edebilmesi için biz desteğimizi verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Ateşkesin önündeki en büyük engel ülkenin doğusunda kendisini askeri ve siyasi bir güç olarak gören Halife Hafter ve onlarla birlikte çalışan yabancı savaşçılardır" dedi.Büyükelçi Kenan Yılmaz şöyle devam etti: "Biz, Türkiye'nin burada anlaşmalara dayanan varlığının sorgulanmasına karşıyız. Türkiye'nin buradaki askeri varlığı bir mutabakat muhtırasına dayanmaktadır. Bunun uluslararası aktörler tarafından sorgulanması, aktörlerin siyasi amaçlarını göstermektedir. Libya'nın Türkiye ile siyasi ve ekonomik açıdan bir rekabet alanı olarak görülmesine biz karşıyız. Türkiye'nin buradaki varlığının sorgulanması kabul edilebilir bir davranış değildir."TRABLUS Büyükelçisi Kenan Yılmaz, iş dünyasına da önemli mesajlar verdi. Büyükelçi Yılmaz, "İşadamlarının tekrar Libya'ya dönmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Güvenliğin tesisi ve önceki dönemden kalan borçlar-alacaklar konusunda ödemeleri güvence altına alacak mekanizmalar üzerine odaklanıyoruz. Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türkiye'ye 12 Nisan'da yaptığı ziyaret esnasında Türk firmalarını Libya'ya davet etti. Libya makamları Türk firmalarının işe başlaması için alt yapıyı sağlamakla mükelleftir" dedi.