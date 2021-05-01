ABD Meksika duvarına son noktayı koydu: Sözleşmeler iptal edildi

ABD Başkanı Joe Biden, göreve gelmesinin hemen ardından ilk eylemlerinden biri olarak ABD ile Meksika sınırındaki duvar inşaatının durdurulmasını emretmiş ve kullanılan fonların gözden geçirilmesi çağrısında bulunmuştu. Bu kapsamda Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, tüm sınır duvarı inşaatı sözleşmelerini iptal ettiğini belirtti.

BIDEN'IN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA...

Pentagon sözcüsü Jamal Brown Savunma Bakanlığı adına yaptığı açıklamasında "Başkanının beyanına uygun olarak Savunma Bakanlığı, başlangıçta askeri çocuklar için okullar, ortak ülkelerdeki denizaşırı askeri inşaat projeleri, Ulusal Muhafız ve Yedek ekipman hesabı gibi diğer askeri görevler ve işlevler için amaçlanan fonlar kullanılarak ödenen tüm sınır bariyeri inşaatı projelerini iptal etmeye devam ediyor" dedi.