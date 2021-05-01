Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD Savunma Bakanı’ndan 'büyük savaşlar' çağrısı
Giriş Tarihi: 1.5.2021 16:27 Son Güncelleme: 1.5.2021 16:30

Bakanı’ndan 'büyük savaşlar' çağrısı

AA
ABD Savunma Bakanı’ndan 'büyük savaşlar' çağrısı

Bakanı , ’nde yaptığı konuşmada ülkenin hedeflemesi gereken yeni savaş sistemlerine vurgu yaptı. ve ’da olduğu gibi eski savaşların önemini yitirdiğini söyleyen Lloyd, uzay kaynaklı saldırılar için yeni bir strateji oluşturulması gerektiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, siber alem ve uzay kaynaklı tehditlere ve "daha büyük savaşları yürütmeye" yönelik yeni bir savunma vizyonu geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Bakan Austin, Pearl Harbour Deniz Üssü'nde düzenlenen Hint-Pasifik Komutanlığı devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, ABD'nin, "eski savaşlar" olarak andığı Irak ve Afganistan müdahalelerinin ötesine geçen bir strateji oluşturması gerektiğini belirtti.

"TÜM ARAÇLARIMIZI KULLANMALIYIZ"

Askeri gücün diplomasiyi desteklemesi gerektiğini vurgulayan Austin, "ABD silahlı kuvvetleri ABD diplomasisinden ayrı durmamalı, onun payandası olmalıdır. Ulusal gücümüzün tüm araçlarını kullanan bir dış politika geliştirmeliyiz." dedi.

Austin, hayatının son 20 yılını, eski savaşların sonuçlarıyla uğraşarak geçirdiğini belirterek "Sonraki büyük savaşı icra etme biçimimiz eski savaşlardan çok farklı olacak. Ülkemizi savunmak için yeni bir vizyona doğru ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ordusunun, dünyanın en büyük ve en geniş kabiliyete sahip gücü olmaya duyduğu güvenle yetinmemesi gerektiğinin altını çizen Austin, "Potansiyel rakiplerimiz bilinçli olarak üstünlüğümüzü dengelemek için çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Savunma Bakanı’ndan 'büyük savaşlar' çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA