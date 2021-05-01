ABD Savunma Bakanı’ndan 'büyük savaşlar' çağrısı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, siber alem ve uzay kaynaklı tehditlere ve "daha büyük savaşları yürütmeye" yönelik yeni bir savunma vizyonu geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Bakan Austin, Pearl Harbour Deniz Üssü'nde düzenlenen Hint-Pasifik Komutanlığı devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, ABD'nin, "eski savaşlar" olarak andığı Irak ve Afganistan müdahalelerinin ötesine geçen bir strateji oluşturması gerektiğini belirtti.

"TÜM ARAÇLARIMIZI KULLANMALIYIZ"

Askeri gücün diplomasiyi desteklemesi gerektiğini vurgulayan Austin, "ABD silahlı kuvvetleri ABD diplomasisinden ayrı durmamalı, onun payandası olmalıdır. Ulusal gücümüzün tüm araçlarını kullanan bir dış politika geliştirmeliyiz." dedi.