Adil anlaşma için eşit koşullar şart

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, 27-29 Nisan'da Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın yankıları sürüyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan tarafının geçmişteki fikirlerini dile getirmesi nedeniyle ortak bir zemin bulunamayan konferansın önümüzdeki 2-3 ay içinde yeniden yapılması gündemde. Toplantılara katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dönüşünde Ercan Havalimanı'nda değerlendirmelerde bulundu.Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın ancak eşit koşullarda olabileceğini dile getirerek, "(Cenevre'de) Egemen eşitliğimizin ve uluslararası eşit statümüzün tanınması halinde devletten devlete yapılacak görüşmelerle ancak Kıbrıs'ta adil, kalıcı bir anlaşma sağlanabileceğini ifade ettik" dedi. KKTC Başbakanı Ersan Saner ise konferansta, Türk tarafının yapıcı tutum izlediğini söyledi. Saner, "Kıbrıs Türk halkı olarak 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen bir toplum olduğumuzu ve bundan asla geriye adım atmayacağımızı da Cenevre'de ortaya koyduk" dedi.Başbakan Saner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik iş birliği protokolünü imzaladığını dile getirerek kaynak aktarımı konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüğünü söyledi. Erdoğan'a teşekkür eden Saner, 430 milyon liralık kaynak aktarıldığını kaydetti.TÜRKİYE ve KKTC arasında Lefkoşa'da 11 Şubat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü"nün onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, Karayolu Master Planı kapsamında "3. sınıf yol" olarak tanımlanan ve yolların geçtiği güzergahlar üzerindeki yerleşim yerlerinde ihtiyaç olduğu tespit edilen iç ulaşım yollarındaki yapım, onarım, üst yapı takviyesinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli faaliyetler yürütülecek. ANKARA