Ankara’dan İsrail’e uyarı

Dişişleri bakanlığı, Filistin seçimlerini engelleyen İsrail'e, 1995 Oslo Geçici Anlaşması'nı hatırlatarak engelleyici tutumuna son vermesi için uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Filistinli grupların katılımıyla önceki gün gerçekleştirilen toplantı sonucunda, Filistin'de 2006 yılından bu yana ilk kez düzenlenmesi öngörülen parlamento ve başkanlık seçimlerinin ertelenmesine karar verildiğine dikkat çekilerek, durumun üzüntü ile karşılandığı bildirildi. Açıklamada "Filistinli grupları bu yönde karar almaya sevk eden temel sebebin, İsrail'in özellikle Doğu Kudüs'te seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda Filistin Yönetimi tarafından yapılan başvuruyu yanıtsız bırakması ve seçim kampanyası yürütülmesine izin vermemesi olduğu görülmektedir" denildi. ANKARA