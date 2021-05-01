Aşıların şu an için ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerin elinde olduğunun altını çizen Gates, önümüzdeki birkaç ay içinde bu ülkelerdeki aşılama miktarının istenilen seviyeye geleceğini ifade etti. Gates'e göre bu aşamadan sonra gelişmiş ülkeler aşıları dünyanın geri kalanı ile paylaşacak ve bu pandeminin seyrinde çok önemli bir etkiye sahip olacak.