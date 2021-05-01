Hindistan mutasyonu ile endişeleri artıran koronavirüs salgını ile ilgili Almanya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Almanya'da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, "Virüs sınır tanımıyor. Salgın ile mücadele ancak tüm dünyada kontrol altına alınması durumunda başarılı olur." ifadelerini kullandı. Wieler, ayrıca 'Salgın ne zaman sona erecek?' sorusuna cevap verdi.
"VİRÜS SINIR TANIMIYOR"
Almanya'da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, virüsün ortaya çıkmasından bu yana Almanya'da yaklaşık 3,35 milyon vaka tespit edildiğini hatırlatarak, "Virüs sınır tanımıyor. Salgın ile mücadele ancak tüm dünyada kontrol altına alınması durumunda başarılı olur." ifadesini kullandı.
KORONAVİRÜS AŞISI AÇIKLAMASI
Kovid-19 için geliştirilen aşıların virüsü ortadan kaldırmasa bile durumun daha da kötüye gitmesini önleyeceğini kaydeden Wieler, Almanya'da çok aşı yapıldığına ancak yine de aşı yapılması gereken pek çok insanın olduğuna dikkati çekti.
SALGIN NE ZAMAN BİTECEK?
Wieler, "Salgınının 2022 yılı sonuna kadar süreceğini tahmin ediyoruz." dedi.
Öte yandan ülkede ilk kez bir günde bir milyondan fazla aşı yapıldığı bildirildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün 1 milyon 88 bin kişinin aşı olduğu ve toplamda 27 milyon 803 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığı belirtildi.
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, geçtiğimiz günlerde dünyanın merak ettiği o soruya yanıt vermişti. 2015 yılında yaptığı açıklama ile bugünlerin gelebileceği uyarısını yapan ilk kişilerden birisi olan Gates, koronavirüs pandemisinin sona ereceği tarihi açıklamıştı.
TAMAMEN NORMALE DÖNÜŞ...
İngilz Sky News'e konuşan Bill Gates, hayatın tamamen normale döneceği tarih olarak 2022 yılını işaret etti.Gates, 2022 yılının sonunda dünyanın "tamamen normale dönmüş olacağına dair umudunu koruduğunu" belirtti. Bu umudunun nedeni olarak da Covid-19 aşılarının bulunmasını gösterdi.
Aşıların şu an için ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerin elinde olduğunun altını çizen Gates, önümüzdeki birkaç ay içinde bu ülkelerdeki aşılama miktarının istenilen seviyeye geleceğini ifade etti. Gates'e göre bu aşamadan sonra gelişmiş ülkeler aşıları dünyanın geri kalanı ile paylaşacak ve bu pandeminin seyrinde çok önemli bir etkiye sahip olacak.
TAMAMEN BİTMESİ BEKLENMİYOR AMA...
2022 yılının sonuna kadar koronavirüs vakalarının tamamen sıfıra düşmesi, hastalığın yeryüzünden kaybolması beklemediğini ifade eden Gates yine de gelecek yılın sonlarında görülen vaka sayılarının, şu andaki sayıların çok küçük bir kısmına denk gelecek kadar azalacağını dile getirdi.
"OLASI PANDEMİLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK GEREKİYOR"
Gates, aynı zamanda insanlığın gelecekteki olası pandemilere karşı hazırlıklı olmanın da birincil öncelik haline getirilmesi gerektiğini ifade etti. Gates bu konuda hassas olunması gerektiğini söylerken, daha önce Ebola salgınında gördüğümüz gibi salgının bittiğinde unutulmaması gerektiğini ifade etti.