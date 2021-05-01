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Giriş Tarihi: 1.5.2021

Dünyanın en uzun asma yaya köprüsü açıldı

Dünyanın en uzun asma yaya köprüsü açıldı
Portekiz'in Arouca bölgesinde inşa edilen 516 Arouca adlı köprü, Paiva nehrinin yer aldığı vadiye kuruldu. Vadinin her iki tarafında V şeklinde beton yapılara tutturulan asma köprü, 516 metre uzunluğunda ve 175 metre yüksekliğinde. 2.8 milyon dolar harcanan köprünün inşaatı yaklaşık iki yıl sürdü. Yetkililer, yeni köprüyle pandemiden epey olumsuz etkilenen bölgeye ziyaretçi ve turist çekebilmeyi umuyor. Arouca 516'dan önce dünyanın en uzun asma yaya köprüsü rekoru, İsviçre Alpleri'nde yer alan Randa bölgesinde 2017'de açılan Charles Kuonen Köprüsü'ne aitti. Deneme yürüyüşünde köprüden ilk geçen Hugo Xavier (42) "Olağanüstü ve eşsiz bir deneyimdi, adrenalin patlaması yaşadım" dedi.
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Dünyanın en uzun asma yaya köprüsü açıldı
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