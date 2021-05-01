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Giriş Tarihi: 1.5.2021 22:15 Son Güncelleme: 1.5.2021 22:20

'da olaylı ! sokakları alev alev yanıyor

AA
Fransa'da olaylı 1 Mayıs! Paris sokakları alev alev yanıyor

'da gösterilerinde tansiyon yükseldi. Başkent 'te sendikaların ve sivil toplum kuruluşların çağrısıyla düzenlenen 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde eylemciler bir çöp bidonunu ateşe verdi, bir bankanın camını kırdı ve çevreye zarar verdi. Gösterilerde 39 kişi gözaltına alındı. İşte Paris'teki olaylı 1 Mayıs gösterilerinin detayları...

Fransa'nın başkenti Paris'te sendikaların ve sivil toplum kuruluşların çağrısıyla düzenlenen 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde, Republique Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Nation Meydanı'na kadar yürüdü. Sarı yelekliler de bu gösteriye katıldı.

PARİS SOKAKLARI YANGIN YERİ

Eylemde, göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanırken, eylemciler bir çöp bidonunu ateşe verdi, bir bankanın camını kırdı ve çevreye zarar verdi.

Polis, çeşitli maddeler atan protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

39 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkentteki gösteride 34 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Lyon'da yapılan eylemde çıkan olaylarda 27 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

GÖSTERİLERE 150 BİN KİŞİ KATILDI

Lille ve Nantes kentlerindeki gösterilerde polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Düzenlenen gösterilere, İçişleri Bakanlığına göre 106 bin, organizatörlere göre de 150 bin kişi katıldı.

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Fransa'da olaylı 1 Mayıs! Paris sokakları alev alev yanıyor
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