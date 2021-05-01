Fransa'da olaylı 1 Mayıs! Paris sokakları alev alev yanıyor

GÖSTERİLERE 150 BİN KİŞİ KATILDI

Lille ve Nantes kentlerindeki gösterilerde polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Düzenlenen gösterilere, İçişleri Bakanlığına göre 106 bin, organizatörlere göre de 150 bin kişi katıldı.